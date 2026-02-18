Perché le partite di Inghilterra e Scozia ai Mondiali del 2026 potrebbero non andare avanti come previsto a causa di un deficit di budget di 6 milioni di sterline

La partita tra Inghilterra e Scozia ai Mondiali del 2026 potrebbe essere cancellata a causa di un deficit di 6 milioni di sterline, secondo fonti vicine agli organizzatori. La mancanza di fondi mette a rischio la presenza delle squadre britanniche nel torneo, che si svolgerà in Nord America. Le autorità sportive stanno cercando soluzioni per coprire il budget, ma il problema resta aperto. Nel frattempo, le tensioni tra le due nazioni si sono fatte più forti in vista della manifestazione.

La Coppa del Mondo del 2026 si avvicina rapidamente e, con Donald Trump a capo degli Stati Uniti, il torneo non si sarebbe mai concluso senza uno o due incidenti politici. Ora sembra che potrebbero esserci problemi a far giocare alcuni giochi a causa di problemi a livello locale. Il leader della città ospitante, Foxborough, ha avvertito che sette partite che si terranno lì sono "a rischio", in un rapporto di ESPN. Sette partite del Mondiale "a rischio" senza sede. Un amministratore della città di Foxborough sta trattenendo la licenza necessaria alla FIFA per utilizzare lo stadio finché la fonte dei fondi per la sicurezza non sarà più chiara. Foxborough ospita il Il Gillette Stadium, uno stadio del Massachusetts che di solito ospita la squadra della NFL, i New England Patriots, ma quest'estate ospiterà sette partite della Coppa del Mondo.

