Perché le partite di Inghilterra e Scozia ai Mondiali del 2026 potrebbero non andare avanti come previsto a causa di un deficit di budget di 6 milioni di sterline
La partita tra Inghilterra e Scozia ai Mondiali del 2026 potrebbe essere cancellata a causa di un deficit di 6 milioni di sterline, secondo fonti vicine agli organizzatori. La mancanza di fondi mette a rischio la presenza delle squadre britanniche nel torneo, che si svolgerà in Nord America. Le autorità sportive stanno cercando soluzioni per coprire il budget, ma il problema resta aperto. Nel frattempo, le tensioni tra le due nazioni si sono fatte più forti in vista della manifestazione.
Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: La Coppa del Mondo del 2026 si avvicina rapidamente e, con Donald Trump a capo degli Stati Uniti, il torneo non si sarebbe mai concluso senza uno o due incidenti politici. Ora sembra che potrebbero esserci problemi a far giocare alcuni giochi a causa di problemi a livello locale. Il leader della città ospitante, Foxborough, ha avvertito che sette partite che si terranno lì sono “a rischio”, in un rapporto di ESPN. Potrebbe piacerti Sette partite del Mondiale “a rischio” senza sede. Un amministratore della città di Foxborough sta trattenendo la licenza necessaria alla FIFA per utilizzare lo stadio finché la fonte dei fondi per la sicurezza non sarà più chiara (Credito immagine: Getty Images) Foxborough ospita il Il Gillette Stadium, uno stadio del Massachusetts che di solito ospita la squadra della NFL, i New England Patriots, ma quest’estate ospiterà sette partite della Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
La preghiera della Scozia ai tifosi: “Non indebitate le vostre famiglie per andare ai Mondiali”Il CT della Scozia, Steve Clarke, si rivolge ai tifosi per invitarli a riflettere prima di investire nelle trasferte mondiali.
Leggi anche: I sorteggi dei Mondiali da sogno di Inghilterra e Scozia: come ottenere la fase a gironi più favorevole possibileLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Calendario Juventus Serie A Enilive 2025/2026: tutte le partite; Chouchane Siranossian: ricominciamo a improvvisare!; Mondiali 2026 a New York: cosa fare, dove dormire e perché sarà l’estate più elettrica di sempre; Napoli-Como, Conte nel post partita: Rocchi deve migliorare i suoi arbitri. Scudetto? Cerchiamo di essere seri.
Perché si giocano tutte le partite del girone di Champions League contemporaneamenteNell’ultima giornata della fase campionato di Champions League si giocheranno 18 partite in contemporanea: perché tutte le squadre saranno in campo nello stesso momento. Il modo più veloce per leggere ... fanpage.it
Scandalo nel tennis: tre giocatori arrestati perché truccavano le partite per soldiLe scommesse e le partite combinate continuano a scuotere il mondo del tennis. Solamente nell'ultima settimana sono arrivate due gravi squalifice da parte dell’International Tennis Integrity Agency ... corrieredellosport.it
La visita in Inghilterra sembra aver confermato tutti i timori di queste settimane: la lesione richiede un intervento chirurgico. Quante partite salta il brasiliano e quando rientra facebook
#Tuchel commenta l'esito del sorteggio #NationsLeague Le parole del ct dell' #Inghilterra x.com