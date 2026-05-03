Italia granitica con la 4×100 femminile | Pagliarini ammalia quarto posto senza Dosso alle World Relays!

Alle World Relays di Gaborone, in Botswana, l’Italia ha ottenuto un quarto posto nella staffetta 4×100 femminile. La squadra italiana ha corso senza l’atleta Dosso, che di solito compone il team. La staffetta ha attirato l’attenzione per la prestazione complessiva, con una delle staffette più competitive tra le squadre partecipanti.

L’Italia ha conquistato un pregevole quarto posto con la 4×100 femminile alle World Relays, i ribattezzati Mondiali di staffette andati in scena a Gaborone (Botswana). Senza la fuoriclasse Zaynab Dosso, spostata sulla 4×100 mista per trascinare il quartetto verso la qualificazione ai Mondiali 2027 (obiettivo già raggiunto dalle donne nella giornata di ieri), le azzurre sono riuscite a distinguersi e a chiudere ai piedi del podio con il crono di 42.61, dimostrando un’eccellenza efficienza e facendo capire di poter puntare davvero in alto con l’impiego di Dosso e magari con l’inserimento dell’annunciato fenomeno generazionale Kelly Doualla....🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia granitica con la 4×100 femminile: Pagliarini ammalia, quarto posto senza Dosso alle World Relays! Notizie correlate L’Italia cambia per inseguire i Mondiali: Dosso spostata, nuovo lancio per la 4×100 maschile. I quartetti alle World RelaysSeconda e ultima giornata di gare a Gaborone (Botswana), dove vanno in scena le World Relays, i ribattezzati Mondiali di staffette. Italia in finale con il brivido anche nella 4×100 femminile alle World Relays! Le azzurre volano ai MondialiArrivano ancora notizie per l’Italia in questa giornata inaugurale delle World Relays 2026, primo grande evento internazionale della stagione... Tutti gli aggiornamenti Italia granitica con la 4×100 femminile: Pagliarini ammalia, quarto posto senza Dosso alle World Relays!L'Italia ha conquistato un pregevole quarto posto con la 4x100 femminile alle World Relays, i ribattezzati Mondiali di staffette andati in scena a ... oasport.it La 4×400 mista lotta con onore alle World Relays, Polinari di lusso: l’Italia si merita i nuovi Ultimate Championship!L'Italia ha concluso al quinto posto con la 4x400 mista alle World Relays, i ribattezzati Mondiali di staffette che hanno animato il fine settimana a ... oasport.it