Il premier israeliano ha annunciato l'acquisto di due squadroni di jet militari, sottolineando che lo Stato è più forte che mai e che deve mantenere un livello di difesa superiore rispetto ai nemici. Ha ribadito l'importanza di rafforzare le capacità militari e di garantire l'indipendenza del settore della difesa, senza fornire dettagli sui programmi specifici o sui tempi di consegna.

“Israele è più forte che mai e deve sempre essere molto più forte dei nostri nemici. Per questo motivo sostengo due principi fondamentali: il potenziamento e l’indipendenza. Per quanto riguarda il potenziamento, stiamo acquisendo due squadroni di velivoli moderni F-35 e F-15IA“. Lo ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu, annunciando gli ultimi investimenti militari del Paese. “Nel prossimo decennio, aggiungeremo 350 miliardi di shekel (119 miliardi di dollari) al bilancio della difesa, e questo al fine di produrre queste armi in Israele”, ha aggiunto il primo ministro dello stato ebraico. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Israele, Netanyahu annuncia l'acquisto di due squadroni di jet militari

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