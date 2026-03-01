Israele e Usa colpiscono l’Iran | Netanyahu annuncia fine del regime

Nelle prime ore del 28 febbraio 2026, Israele e gli Stati Uniti hanno condotto attacchi contro obiettivi in Iran. Netanyahu ha annunciato la fine del regime iraniano, mentre i sistemi di difesa iraniani hanno registrato un’intensa attività radar proveniente da più direzioni sopra il Golfo Persico. La scena si è tesa con l’oscurità del cielo e le comunicazioni di allerta delle difese iraniane.

Il cielo sopra il Golfo Persico, nelle prime ore del 28 febbraio 2026, si è tinto di un’oscurità carica di tensione, mentre sistemi di difesa iraniani registravano un’onda di impulsi radar provenienti da direzioni diverse. Non si trattava di un semplice esercizio militare, ma dell’inizio di un’operazione congiunta tra Israele e gli Stati Uniti che ha segnato un punto di non ritorno nella relazione con il regime di Teheran. L’azione, avviata all’alba, ha colpito obiettivi strategici in territorio iraniano, secondo quanto dichiarato dal ministro della Difesa israeliano Israel Katz, che ha definito l’operazione come un’intervento preventivo per rimuovere le minacce dirette al paese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Perché USA e Israele hanno ATTACCATO l'Iran

