Da giudice lavorava con il pm Carlo Nordio che poi da ministro l’ha promossa due volte Ecco chi è Monica Sarti la capa degli ispettori ministeriali che indaga sul caso della famiglia nel bosco

Monica Sarti, giudice in passato collaboratrice del pm Carlo Nordio, oggi è a capo degli ispettori ministeriali incaricati di indagare sul caso della famiglia nel bosco. La sua nomina è stata confermata da Nordio, che l’ha promossa due volte durante il suo mandato come ministro della Giustizia. Martedì 17 marzo, Sarti si è recata al tribunale dei minori dell’Aquila per avviare le verifiche sui provvedimenti adottati.

È una fedelissima del ministro della Giustizia, Carlo Nordio la capa degli ispettori del ministero, Monica Sarti, che martedì 17 marzo è arrivata al tribunale dei minori dell’Aquila per indagare sui provvedimenti adottati sulla famiglia nel bosco. La Sarti, arrivata nel capoluogo abruzzese a bordo di un’auto scura con tre altri ispettori, con cortesia ha respinto le domande della folla dei giornalisti che l’attendeva e ha fatto capire come non filtreranno indiscrezioni dal suo lavoro. Laureata in giurisprudenza a Bologna con il massimo dei voti, prima avvocato e poi magistrato (e anche giornalista, scrivendo su Italia Oggi), la Sarti guida... 🔗 Leggi su Open.online

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