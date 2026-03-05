Isola d' Elba il braccialetto elettronico non funziona e tenta di riavvicinarsi all' ex nonostante il divieto | 50enne ai domiciliari

Un uomo di 50 anni sull’Isola d’Elba si trova agli arresti domiciliari perché avrebbe cercato di riavvicinarsi alla ex compagna, nonostante un divieto di avvicinamento. Il suo braccialetto elettronico non funzionava correttamente, e lui avrebbe tentato di superare le restrizioni imposte. La polizia ha deciso di intervenire per tutelare la donna.

L'uomo, secondo l'indagine dei carabinieri, aveva provato a 'sfruttare' il figlio minore della coppia per capire gli spostamenti della donna Non avrebbe rispettato il divieto di avvicinamento nei confronti della ex compagna e per questo a un 50enne dell'Elba sono stati 'imposti' gli arresti domiciliari. Secondo quanto risultato dalle indagini, l'uomo avrebbe tenuto una serie di condotte persecutorie reiterate nel tempo come episodi di pedinamento, ingiurie e vessazioni, che la donna aveva prontamente denunciato. A dicembre del 2025, il gip del tribunale aveva applicato la prima misura con l'applicazione del braccialetto elettronico.

