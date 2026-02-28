Isola d' Elba nasconde hashish all' interno dell' auto e nella sua abitazione | denunciato

Un uomo di 40 anni di Portoferaio è stato denunciato dalla polizia per aver nascosto hashish sia all’interno della sua auto che nella sua abitazione. Durante un controllò, gli agenti hanno trovato le sostanze stupefacenti e sono scattate le denunce. La scoperta ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno sequestrato la droga e avviato le pratiche giudiziarie.

Un 40enne di Portoferraio è stato denunciato dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti, lo scorso 25 febbraio, hanno fermato l'auto con alla guida l'uomo che è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish. Successivamente è stato deciso di. 🔗 Leggi su Livornotoday.it Isola d'Elba, fermato alla guida di un'auto confiscata: denunciato 60enneI carabinieri di Campo nell'Elba, durante un controllo alla circolazione stradale, hanno fermato un'auto che, da un primo controllo, è risultata già... Nasconde 440mila euro tra auto e abitazione: 43enne denunciato per riciclaggioBrescia, 13 gennaio 2026 – Un banale controllo in autostrada si è concluso con un maxi-sequestro di 440mila euro.