Moto2 David Alonso perde la pole position ad Austin! Il motivo della penalità e la nuova griglia di partenza

Nella notte tra sabato e domenica in Texas, il pilota ha perso la pole position in Moto2 a causa di una penalità. La decisione ha portato a un cambiamento nella griglia di partenza del Gran Premio degli Stati Uniti 2026, modificando le posizioni stabilite originariamente. Questo episodio ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori presenti al circuito.

Nella notte italiana tra sabato e domenica si è verificato un clamoroso colpo di scena in Texas, che ha ridisegnato la griglia di partenza del Gran Premio degli Stati Uniti 2026 di Moto2. David Alonso, autore della pole position con il nuovo record della pista in 2’05?203, è stato infatti retrocesso al diciassettesimo posto per via di un’ infrazione legata alla pressione delle gomme. Il colombiano del team Aspar si è visto cancellare come da regolamento tutti i tempi firmati nel corso del Q2, perdendo la pole e dovendo affrontare una gara totalmente diversa rispetto a quella che avrebbe sperato dopo la qualifica. Alonso scatterà dalla sesta fila, appena due posizioni dietro al compagno di squadra spagnolo e leader del campionato Daniel Holgado. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Moto2, David Alonso perde la pole position ad Austin! Il motivo della penalità e la nuova griglia di partenza Articoli correlati Penalità per Bezzecchi e Marini nella gara di MotoGP ad Austin: cambia la griglia di partenzaBezzecchi e Marini perdono due posizioni nella gara del GP di Austin: penalizzati per aver ostacolato Marquez durante le qualifiche sul tracciato... Leggi anche: Moto2 ad Austin, Alonso domina le qualifiche. Pole Moto3 a Carpe, Pini in top 5 Altri aggiornamenti su David Alonso Temi più discussi: Moto2, GP Brasile: Holgado si prende la domenica a Goiania, Muñoz sul podio; LIVE Moto2, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Daniel Holgado vince di forza a Goiania; Moto2 | Gara GP Brasile 2026: Holgado domina il gran premio davanti a Munoz; Moto2, GP Brasile: Holgado vince il duello finale, tripletta spagnola a Goiânia. David Alonso domina la Practice del Gran Premio degli Stati Uniti, rifilando mezzo secondo a Gonzalez. Terzo BaltusDavid Alonso domina la Practice del Gran Premio degli Stati Uniti, rifilando mezzo secondo a Gonzalez. Terzo Baltus ... p300.it Moto2, David Alonso pole record ad Austin. Vietti nella top5, indietro ArbolinoDavid Alonso ha conquistato la pole position del Gran Premio degli Stati Uniti, terzo appuntamento del Mondiale di Moto2 2026. Sullo splendido scenario ... oasport.it Direzione gara sabato ha tolto la pole e tutti i tempi a David Alonso per pressione gomme irregolare. Ha tolto il podio a Pedro Acosta per pressione gomme irregolare. Ha penalizzato Bezzecchi che non andava penalizzato. Ha penalizzato Marquez con un LL - facebook.com facebook Moto2, David Alonso pole record ad Austin. Vietti nella top5, indietro Arbolino - x.com