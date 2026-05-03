Isack Hadjar pone le stesse domande dei precedenti compagni di squadra di Max Verstappen

Durante il fine settimana a Miami, si è parlato molto di un confronto tra il giovane pilota e un campione affermato. Hadjar ha rivolto domande che ricordano quelle rivolte in passato dai compagni di squadra del pilota più esperto. La scena ha attirato l’attenzione degli appassionati di motorsport, interessati a conoscere meglio le dinamiche tra i due. La competizione si svolge in un momento di grande attenzione sulla gara e sui protagonisti del circuito.

"> Isack Hadjar e la sua sfida con Max Verstappen a Miami. Isack Hadjar ha dato voce ai dubbi che molti compagni di squadra di Max Verstappen in Red Bull hanno già espresso nel passato, al termine delle qualifiche per il Sprint di Miami. Con un distacco di quasi un secondo dal tempo del quattro volte campione del mondo, Hadjar si è trovato a dover affrontare una realtà difficile. Scattando dalla nona posizione, Hadjar si prepara a una gara complessa, mentre Verstappen partirà dalla quinta posizione, appena dietro George Russell. Le prime impressioni del rientro di Verstappen dopo una pausa di cinque settimane sono state promettenti, sebbene Jenson Button abbia sottolineato che l’RB22 sembrasse ancora mancare di velocità nelle curve più veloci.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Isack Hadjar pone le stesse domande dei precedenti compagni di squadra di Max Verstappen. Notizie correlate Leggi anche: Isack Hadjar rivela le sue preoccupazioni nel collaborare con Max Verstappen in Red Bull. F1, Isack Hadjar: “Ho fatto un ottimo ultimo giro, ma non ci aspettavamo di battere Ferrari e McLaren”Comincia come meglio non poteva l’avventura in Red Bull di Isack Hadjar, che si inserisce alle spalle delle due Mercedes e ottiene un insperato terzo... Contenuti utili per approfondire Si parla di: F1, risultati e classifica FP1 GP Miami 2026: Leclerc davanti a tutti. Quarto Hamilton, 5° Antonelli. Isack Hadjar pone le stesse domande dei precedenti compagni di squadra di Max Verstappen.Isack Hadjar ha dato voce ai dubbi che molti compagni di squadra di Max Verstappen in Red Bull hanno già espresso nel passato, al termine delle qualifiche per il Sprint di Miami. Con un distacco di qu ... napolipiu.com Isack Hadjar rompe il trofeo per il terzo posto in Olanda: gaffe a ripetizione nella festaIsack Hadjar l'ha combinata grossa e non ci riferiamo solo all'eccezionale impresa nel GP d’Olanda di Formula 1, dove ha conquistato il primo storico podio della sua carriera. Il pilota della Racing ... fanpage.it