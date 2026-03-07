Nella prima sessione di qualifiche del Gran Premio d’Australia 2026, Isack Hadjar ha centrato un ottimo risultato, piazzandosi terzo alle spalle di due Mercedes. La sua performance, considerata sorprendente, si è concretizzata grazie a un ultimo giro molto efficace, anche se lui stesso ha ammesso di non aspettarsi di superare Ferrari e McLaren. La gara segna l’avvio della nuova stagione di Formula Uno.

Comincia come meglio non poteva l’avventura in Red Bull di Isack Hadjar, che si inserisce alle spalle delle due Mercedes e ottiene un insperato terzo posto nelle qualifiche per il Gran Premio d’Australia 2026, primo atto della nuova stagione per il Mondiale di Formula Uno. Il pilota francese, distante quasi otto decimi dalla pole position di George Russell, ha avuto il merito di trovare un ultimo giro quasi perfetto battendo le Ferrari e le McLaren. “Ringrazio tutti i fan che stanno esultando, è stata una qualifica molto pulita per me. Tutto il weekend è stato un po’ difficile, non ci sembrava di essere nella posizione di poter lottare per le prime tre posizioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Isack Hadjar: “Ho fatto un ottimo ultimo giro, ma non ci aspettavamo di battere Ferrari e McLaren”

