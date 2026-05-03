Isabella Eleodori ha pubblicato un post su Instagram in cui ricorda il collega Alberto Davoli, scomparso a 60 anni. Nel messaggio, la conduttrice radiofonica esprime il suo dolore e la consapevolezza di dover imparare a lasciarlo andare, mentre le fotografie che accompagnano il testo mostrano momenti condivisi e ricordi di lavoro. La notizia della morte di Davoli ha suscitato reazioni tra colleghi e ascoltatori.

Mentre le foto scorrono insieme ai ricordi in un post condiviso su Instagram, la conduttrice radiofonica Isabella Eleodori rende omaggio al collega Alberto Davoli, morto a 60 anni. L’amicizia e le risate sono state il leit motiv di un sodalizio professionale che ha dato vita in questi anni a Happy Together, uno dei programmi più amati di Radio Monte Carlo. Il ricordo di Isabella Eleodori. La conduttrice radiofonica Isabella Eleodori ha condiviso un breve video, animato da alcune fotografie risalenti a un anno fa. Lei e il collega Alberto Davoli erano “felici in un posto bellissimo”, a Boccadasse: “Il mare, il borgo di case colorate, la birra, la nostra amicizia e le nostre risate, cosa volere di più?”.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Isabella Eleodori, l’addio al collega Alberto Davoli: “Dovrò imparare a lasciarti andare”

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