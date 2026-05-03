Per due anni consecutivi, Alex Zanardi ha preso parte all’Ironman, la competizione di triathlon che si svolge su lunghe distanze. Durante le manifestazioni, è stato accolto con applausi da parte del pubblico presente lungo il percorso. La partecipazione di Zanardi ha attirato l’attenzione di molti appassionati e curiosi che hanno assistito alle sue performance durante le gare. La sua presenza ha rappresentato un momento di rilievo in entrambe le edizioni dell’evento.

Per due edizioni consecutive, Alex Zanardi aveva partecipato all’ Ironman, la gara di triathlon che ogni anno parte a settembre da Cervia e fa ritorno in Riviera dopo aver toccato Forlimpopoli e Bertinoro: era il 2018 e il 2019, e tanti forlivesi lo videro sfrecciare con la sua handbike (nella foto di Frasca, il passaggio davanti alla rocca di Forlimpopoli). In quella disciplina, che aveva fatto conoscere, era campione olimpico in carica: prima aveva vinto la medaglia d’oro a Londra nel 2012 e poi a Rio nel 2016. Tutta la Romagna in quelle occasioni aveva salutato Alex Zanardi con un affetto straordinario, dimostrando quanto il campione abbia lasciato un segno indelebile nella città e nei cuori di chi lo ha seguito.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ironman, fu applaudito sulle nostre strade

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