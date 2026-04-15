Ogni giorno, più di tredici veicoli passano con il semaforo rosso negli incroci dotati di sistemi di rilevamento. Le infrazioni sono in aumento e si registrano più incidenti sulle strade rispetto al passato. Le autorità segnalano un incremento nel numero di trasgressioni che coinvolgono il rispetto delle regole di circolazione. La situazione solleva preoccupazioni sulla sicurezza stradale e sulla prevenzione degli incidenti.

Ogni giorno più di tredici veicoli attraversano con la luce rossa gli incroci dove si trovano gli impianti che rilevano le infrazioni. Il dato si riferisce ai primi tre mesi dell’anno, quelli in cui la pressione di questo tipo di infrazione è ridotto se paragonato a quanto accade in estate. Eppure non c’è multa e riduzione dei punti che tenga. Nemmeno l’ipotesi di scontrarsi cou un altro veicolo sta frenando automobilisti, camionisti e motociclisti. La cosa che fa risaltare ancor più il dato presentato dal Comune è il fatto che le infrazioni sono state rilevate senza tenere in considerazione l’incrocio tra via Melucci e via Rimebranze dove il controllo automatico delle violazioni semaforiche verrà ripristinato in maggio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Semafori rossi ignorati. Infrazioni in aumento, crescono gli incidenti sulle nostre strade

Crescono gli incidenti. Strade urbane più a rischiodi Antonia Casini Nel 2008 ci fu il picco, poi una lenta discesa fino al 2016 anno negativo per gli incidenti.

Otto morti sulle strade, tra le vittime tre ragazzi: Gli incidenti a Roma, Milano, Venezia, La Spezia, Potenza e IserniaSette incidenti in poche ore sulle strade italiane costati la vita a otto persone, tra cui tre ragazzi, di cui uno appena sedicenne.