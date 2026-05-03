Lo scorso fine settimana si è svolto l’Ironman 70.3 Venezia-Jesolo, una competizione che ha visto la partecipazione di atleti di età compresa tra i 18 e i 78 anni. Tra i concorrenti, molti hanno affrontato per la prima volta questa sfida, rappresentando circa il 46% dei presenti. Tra i protagonisti si è distinto un atleta locale, che ha concluso la gara in prima posizione.

? Cosa scoprirai Chi sono gli atleti che hanno sfidato il percorso tra i 18 e i 78 anni?. Come ha fatto il 46% dei partecipanti a affrontare la prima gara?. Perché la presenza di così tanti stranieri sta cambiando il turismo locale?. Quali sfide logistiche dovrà affrontare l'organizzazione per le prossime edizioni?.? In Breve 2818 atleti hanno partecipato con il 73% di stranieri e 46% di esordienti.. Podio maschile con Marco Gallina e Federico Zamò; femminile vinto da Melanie Altenbeck-Zorn.. Percorso tra laguna e mare include 1,9 km nuoto, 90 km bici e 21,1 km corsa.. Età partecipanti tra 18 e 78 anni con media di 39 anni.. Marco Lorenzon ha vinto l’Ironman 70.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ironman 70.3 Venezia-Jesolo: trionfo locale per Marco Lorenzon

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