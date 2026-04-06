Cresce la popolazione residente a San Donà e Jesolo calano Venezia Chioggia e Portogruaro

Negli ultimi mesi, i dati ufficiali mostrano un aumento della popolazione a San Donà e Jesolo, mentre si registra una diminuzione a Venezia, Chioggia e Portogruaro. In particolare, il sindaco di San Donà ha annunciato che la città ha superato i 42 mila residenti, segnando un incremento rispetto alle cifre precedenti. Questi cambiamenti demografici vengono monitorati dall’ufficio statistico locale e sono stati comunicati attraverso i report ufficiali.

I dati Istat al 1 gennaio 2026 mostrano una provincia di Venezia ancora in lieve calo, con trend costanti negli anni. Resistono però i due centri del Veneto orientale Il sindaco di San Donà Alberto Teso ha esultato per primo: la sua città è tornata a superare i 42 mila residenti. «A incidere sono diversi fattori – ha detto Teso –, la qualità della vita, i servizi offerti, la sicurezza percepita e un sistema urbano che continua a crescere. La costante espansione demografica ha infatti consentito a San Donà di mantenere e rafforzare servizi fondamentali, evitando il declino che ha interessato molti centri di dimensioni simili». Ancora presto... 🔗 Leggi su Veneziatoday.it A Jesolo, Chioggia e Portogruaro servono i rinforzi estivi: il Sap scrive alle istituzioniVenezia – 26 marzo 2025 – Anche quest’anno il SAP ha dovuto scrivere alle Istituzioni locali per sollecitarle sulla necessità urgente di avere dei... Stefani con i Supereroi visita le pediatrie di Portogruaro e San DonàIl presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, ha compiuto oggi, martedì 10 febbraio, una visita solidale ai reparti di pediatria degli... Argomenti più discussi: San Donà, la Città si conferma polo attrattivo; Italia 2026, cresce la popolazione straniera (soprattutto al Nord) e cala la natalità; Nel 2025 in Italia nascite in calo del 3,9%. Peggiora il saldo tra culle e decessi. Roberto Vivi, 67 anni, non riesce a trovare un appartamento in affitto a San Donà di Piave perché convive con il suo cane Oliver. Leidaa lancia un appello per aiutarlo a non separarsi dal suo amico a quattro zampe facebook