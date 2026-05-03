Le forze armate iraniane hanno emesso un avvertimento diretto agli Stati Uniti, dando un ultimatum che mette in discussione le possibili scelte dell'amministrazione americana. Secondo quanto riportato, l'Iran sostiene che lo spazio decisionale degli Stati Uniti si sta riducendo e presenta due opzioni: affrontare una guerra che definiscono impossibile o accettare un accordo che considerano sfavorevole. La situazione resta tesa, tra minacce e tentativi di dialogo.

Tra minacce e diplomazia, lo scontro si gioca su un equilibrio sempre più instabile. L'Iran alza la pressione: “Spazio decisionale degli Stati Uniti sempre più ristretto” Le tensioni traIrane Stati Unititornano a salire con dichiarazioni che restringono ulteriormente gli spazi di dialogo e alimentano lo scontro sul piano politico e militare. LeGuardie Rivoluzionarie iraniane, attraverso la propria intelligence, hanno lanciato un messaggio diretto al presidente americanoDonald Trump: Washington si troverebbe davanti a unascelta obbligata tra un’operazione militare definita “impossibile” e un “cattivo accordo” con la Repubblica islamica....🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, ultimatum dei Pasdaran: ‘Trump scelga tra guerra impossibile e cattivo accordo’

Medio Oriente, ultimatum di Trump all’Iran. Timori a Gaza

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