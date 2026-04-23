Il presidente degli Stati Uniti ha emesso un ordine che prevede di affondare qualsiasi imbarcazione che posi mine nello Stretto di Hormuz. Questa decisione segue le tensioni crescenti nella regione, dove il controllo delle rotte marittime rimane strategicamente cruciale. Nel frattempo, in Iran, si segnala una confusione sulla leadership, con dichiarazioni che indicano incertezza sul nome del governante ufficiale.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dato ordine di «affondare» tutte le barche che poserebbero mine nello Stretto di Hormuz. «Ho ordinato alla Marina degli Stati Uniti di sparare e distruggere qualsiasi imbarcazione, anche piccola (tutte le loro navi da guerra, ben 159, sono sul fondo del mare!), che stia posizionando mine nelle acque dello Stretto di Hormuz. Non ci deve essere alcuna esitazione», scrive il capo della Casa Bianca su Truth. «Inoltre, i nostri dragamine stanno bonificando lo Stretto proprio ora. Ordino pertanto che tale attività continui, ma a un livello triplicato! Grazie per l’attenzione», aggiunge. Trump: non sanno chi è il loro leader Il presidente americano, Donald Trump, afferma che l’Iran non sa chi è il proprio leader e rivendica il «pieno controllo» americano sullo Stretto di Hormuz.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - L'ordine di Trump: "Distruggere qualsiasi nave mette mine a Hormuz. In Iran non sanno chi è il loro leader"

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