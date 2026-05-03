Iran Trump | Possibili nuovi attacchi Sul piano di Teheran | Non credo possa essere accettabile

Un ex presidente degli Stati Uniti ha affermato che potrebbero verificarsi nuovi attacchi. Nel frattempo, un rappresentante iraniano ha dichiarato che il piano di Teheran non può essere considerato accettabile. Le dichiarazioni sono state rilasciate in un contesto di tensione tra le parti, senza indicare modifiche concrete o azioni imminenti. La situazione rimane sotto osservazione, con pochi dettagli sui possibili sviluppi futuri.

(Adnkronos) – Una ripresa del conflitto è possibile. Quanto al piano dell'Iran, "non credo possa essere accettabile". Così Donald Trump, interpellato dai giornalisti mentre si imbarcava sull'Air Force One. "Se si comporteranno male, se faranno qualcosa di brutto. È una possibilità che potrebbe accadere, certamente", ha dichiarato il presidente Usa rispondendoa una domanda sulla ripresa. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Iran, apocalisse su Teheran: il nuovo attacco di USA e Israele

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