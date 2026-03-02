Il governo iraniano ha lanciato un appello ai cittadini affinché si uniscano alle manifestazioni a Teheran per sostenere la Repubblica Islamica. Nel frattempo, l'ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che potrebbero esserci truppe sul campo in futuro. La situazione ha attirato l'attenzione internazionale, con le autorità iraniane che cercano di rafforzare il sostegno popolare.

Il governo iraniano ha rivolto un invito ufficiale alla popolazione a scendere in strada questa, 2 marzo, sera in vari quartieri di Teheran, con l'obiettivo di manifestare sostegno alla Repubblica Islamica. L'appello, diffuso dalla televisione di Stato, chiede anche di rendere omaggio alla Guida Suprema Ali Khamenei, ucciso sabato durante i raid aerei condotti dagli Stati Uniti. La mobilitazione arriva nel terzo giorno consecutivo di bombardamenti sull'Iran, in un'escalation militare che coinvolge Stati Uniti e Israele. Le autorità di Teheran puntano a mostrare compattezza interna in un momento di forte pressione internazionale. Dal fronte americano, il presidente Donald Trump non ha escluso l'eventualità di un coinvolgimento diretto di truppe statunitensi.

© Dayitalianews.com - Iran, appello del governo: mobilitazione a Teheran. Trump: “Possibili truppe sul campo”

