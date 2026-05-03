Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che una nuova azione militare potrebbe essere decisa contro l’Iran nel caso in cui il paese si comportasse male o compisse atti considerati gravi. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto di tensioni crescenti tra le due nazioni, senza specificare dettagli o tempistiche precise. La possibilità di intervento militare viene presentata come una reazione a eventuali azioni di Teheran considerate pericolose.

Il presidente Usa, Donald Trump, ha dichiarato che potrebbe ordinare una nuova azione militare contro l’Iran se questo si “ comportasse male ” o se facesse “qualcosa di brutto”. Il tycoon ha però difeso quello che ha definito un “blocco amichevole”. Trump ha poi dichiarato che gli Stati Uniti “ ridurranno drasticamente ” il numero di soldati americani di stanza in Germania, in un contesto di crescente spaccatura transatlantica sulla guerra in Medio Oriente. “Ridurremo il contingente ben oltre i 5.000 uomini”, riferendosi alla decisione di Washington di ritirare tale numero di truppe lì dove al 31 dicembre 2025 erano presenti 36.436 soldati statunitensi in servizio attivo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Iran, Trump: “Nuova azione militare possibile se Teheran si comporterà male o farà qualcosa di grave”

Trump ha affermato che l'operazione militare contro l'Iran sta raggiungendo i propri obiettivi

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