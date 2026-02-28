Le tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran si intensificano con la minaccia di un intervento militare avanzata da Donald Trump, mentre la Farnesina invita i cittadini a lasciare il Paese. Nel frattempo, l’Oman riferisce che Teheran ha accettato di non accumulare uranio arricchito. I negoziati sul programma nucleare di Teheran sono attualmente in una fase di stallo.

Donald Trump ha riferito di non essere soddisfatto sui negoziati in corso con l’Iran. Londra richiama il personale diplomatico da Teheran. Massima allerta anche dalla Farnesina. Ecco cosa sta succedendo Nuovi venti di guerra soffiano sull’Iran. I negoziati in corso sul nucleare di Teheran sono entrati in una pericolosa fase di stallo evidenziata ulteriormente dalle ultime dichiarazioni di Donald Trump. Il presidente statunitense ha infatti affermato di non essere contento di come stanno negoziando gli ayatollah e di non aver ancora deciso cosa fare con la Repubblica Islamica. Il tycoon ha quindi aggiunto che potrebbe esserci o non esserci un cambio di regime nel Paese, mettendo sul tavolo ulteriore incertezza su trattative sempre più delicate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Trump avverte l'Iran: “Possibile azione militare”. La Farnesina: "Lasciare il Paese". L'Oman: "Teheran ha accettato di non accumulare uranio arricchito"

Trump avverte Teheran: “Possibile azione militare ”. E la Farnesina avverte: "Lasciare l'Iran"Donald Trump ha riferito di non essere soddisfatto sui negoziati in corso con l’Iran.

Iran-Usa, l’agenzia nucleare di Teheran: «Pronti a diluire l’uranio arricchito in cambio della revoca delle sanzioni»Il capo dell’agenzia nucleare iraniana, Mohammad Eslami, ha affermato che Teheran potrebbe diluire il suo uranio altamente arricchito in cambio della...

Trump e l'Iran: minacce, calcoli e il rischio del caos - Re Start 30/01/2026

Una selezione di contenuti sullo stesso tema.

Temi più discussi: Trump avverte l’Iran: preferisco la pace, non escludo la guerra; Trump avverte l'Iran: Spero non voglia affrontare le conseguenze di un mancato accordo; Trump conferma: possibile attacco limitato all'Iran. Mentre Teheran prepara una bozza d'accordo; Iran-Usa, segnali positivi da Ginevra: intesa preliminare sul nucleare, ma Trump avverte Teheran.

Trump avverte Teheran: Non può avere l'atomica. Possibile azione militare. E la Farnesina avverte: Lasciare l'IranDonald Trump ha riferito di non essere soddisfatto sui negoziati in corso con l’Iran. Londra richiama il personale diplomatico da Teheran. Massima allerta anche dalla Farnesina. Ecco cosa sta succeden ... msn.com

Oman: «Iran ha accettato di smantellare le scorte di uranio arricchito». Trump: «Non ho ancora deciso». Dall’Italia agli Usa, inviti a lasciare l’areaL’Aiea: «Non possiamo verificare se Teheran ha sospeso arricchimento uranio», ma le linee guida per la sicurezza israeliana non cambiano ... ilsole24ore.com

TRUMP AVVERTE: “ I MISSILI DELL’IRAN POTREBBERO COLPIRE NOI E L’EUROPA “. - facebook.com facebook

#Trump avverte l’ #Iran: preferisco la pace, non escludo la guerra x.com