Iran pronto a discutere di Hormuz Trump boccia la nuova proposta | Non basta

L'Iran ha presentato una nuova proposta per discutere sulla regione di Hormuz, ma l'ex presidente degli Stati Uniti ha respinto la proposta, ritenendola insufficiente. La risposta ha di fatto allontanato le possibilità di un accordo per fermare il conflitto. Nel frattempo, sono arrivate critiche agli alleati europei, accusati di non aver sostenuto le iniziative statunitensi nella regione. La situazione rimane tesa e in evoluzione, con poche prospettive di dialogo immediato.

(Adnkronos) – Donald Trump boccia la nuova proposta dell'Iran, allontana l'accordo per porre fine alla guerra e assesta una nuova stoccata all'Italia, 'colpevole' – come la Spagna e tutta la Nato – di non aver sostenuto gli sforzi americani. Il presidente degli Stati Uniti non risparmia nessuno nelle risposte alle domande dei giornalisti nel giardino. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Iran, Teheran blocca di nuovo Hormuz. Trump: nostre truppe restano Notizie correlate Iran, nuova proposta agli Usa tra Hormuz e nucleare: Trump verso il no. Teheran: “Togliete il blocco e trattiamo”L’equilibrio tra guerra e diplomazia resta estremamente fragile nel confronto tra Stati Uniti e Iran. Nyt, Trump boccia proposta Iran su stop di 5 anni ad arricchimento uranioL'Iran, in una risposta formale inviata lunedì, hanno offerto agli Usa una sospensione massima di 5 anni dei suoi piani di arricchimento dell'uranio,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Trump boccia la proposta dell'Iran su Hormuz. Nuove accuse all'Italia; Iran, nuova proposta agli Usa: confronto sul nucleare in cambio allentamento sanzioni Trump: Non sono soddisfatto; IRAN: IL PRESIDENTE PEZESHKIAN PRONTO A LICENZIARE IL MINISTRO ARAGHCHI; ITALIA AI MONDIALI 2026 AL POSTO DELL’IRAN? LA PROPOSTA FA DISCUTERE LA FIFA. Iran pronto a discutere di Hormuz, Trump boccia la nuova proposta: Non bastaIl presidente degli Stati Uniti giudica insufficiente l'offerta di Teheran: Non sono soddisfatto ... adnkronos.com Iran, Trump nella situation room sui prossimi passi. Il Pakistan continua a mediare, Putin incontra AraghchiOggi l’incontro a San Pietroburgo fra il leader russo e il ministro degli esteri di Teheran: «Rapporto solidi» ... unionesarda.it ISRAELE PRONTO AD AGIRE DA SOLO CONTRO L'IRAN. INVIATE ARMI AVANZATE NEGLI EMIRATI - Di Franco Londei Pur apprezzando gli sforzi diplomatici statunitensi per addivenire ad una pace con l’Iran, Israele potrebbe essere costretto ad agire anc - facebook.com facebook Dark Eagle, il primo missile ipersonico Usa pronto a colpire l'Iran x.com