Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che la controproposta di pace presentata dall'Iran non è accettabile, dopo averla esaminata attentamente. Nonostante questa posizione, il dialogo tra le parti continua. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo ai contenuti specifici della proposta o alle eventuali prossime mosse. La situazione resta aperta, con le due nazioni coinvolte in discussioni che proseguono senza ulteriori sviluppi pubblici.

"L'ho studiata, ho studiato tutto: non è accettabile". Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non è soddisfatto della proposta di pace presentata dall'Iran. Ma l'inviato speciale Usa Steve Witkoff ja confermato che sono ancora in corso contatti con Teheran per valutare la possibilità di avviare negoziati per porre fine alla guerra. Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baghaei, ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno risposto alla proposta dell'Iran tramite il Pakistan e che Teheran sta esaminando la risposta di Washington. La "proposta in 14 punti" dell'Iran non include la questione nucleare: "Si concentra sulla fine della guerra, Libano compreso", ha sottolineato Baghaei.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, Trump boccia la controproposta di Teheran: "Non è accettabile". Ma il dialogo prosegue

Leone XIV su Trump: “La minaccia contro l’Iran non è accettabile, tornare al tavolo negoziale”

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