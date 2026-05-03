Iran si prepara alla nuova guerra contro Trump le mosse di Teheran

L'Iran si sta preparando a una possibile escalation militare, mentre i negoziati con gli Stati Uniti non hanno portato a risultati concreti. Teheran sembra adottare misure per affrontare un'eventuale fase di conflitto, senza che siano stati resi noti dettagli specifici. La situazione resta tesa, con le tensioni tra le due parti che continuano a crescere.

(Adnkronos) – I negoziati tra Stati Uniti e Iran non decollano, Teheran si prepara all'idea di una nuova fase della guerra. E Donald Trump non esclude l'ipotesi di riprendere il conflitto. "Francamente forse staremmo meglio se non si facesse un accordo", ha detto il presidente americano, che ha bocciato la proposta iraniana per arrivare alla. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Iran, venti di guerra. Trump pronto a intervento militare

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