Iran lanciato il nuovo missile Sayyad-3 | Teheran si prepara alla guerra con gli Usa

Le forze dei Guardiani della Rivoluzione dell'Iran hanno confermato di aver testato con successo il nuovo missile navale Sayyad-3 durante un’esercitazione militare. Il lancio, avvenuto nel Golfo Persico, mira a rafforzare le capacità difensive iraniane e a inviare un messaggio di potenza alle potenze straniere. La dimostrazione si inserisce in un contesto di crescenti tensioni tra Teheran e gli Stati Uniti. La prova si è svolta in un’area strategica del mare.

Le forze dei Guardiani della Rivoluzione dell'Iran hanno annunciato di aver testato con successo il nuovo missile navale a lungo raggio Sayyad-3, nel corso di un'esercitazione su larga scala nello Stretto di Hormuz. Lo ha riferito l'agenzia di stampa Mehr, precisando che il missile è stato sparato dalla nave da guerra Shahid Sayyad Shirazi nell'ambito dell'esercitazione denominata «Controllo intelligente dello Stretto di Hormuz». L'esercitazione si inserisce nel quadro delle attività militari condotte da Teheran in una delle aree più sensibili per il traffico energetico globale, mentre il presidente Donald Trump continua a insistere sulla necessità che la Repubblica islamica accetti un accordo sul programma nucleare, minacciando in caso contrario un'azione militare. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Trump medita (di nuovo) l’attacco all’Iran: «Navi pronte, come in Venezuela». Teheran: «Sarebbe guerra totale con Usa e Israele»La tensione tra Stati Uniti e Iran torna a salire.

Difesa a mosaico e "scudo" sui siti nucleari: così l'Iran si prepara alla guerra con gli Stati UnitiL’Iran ha installato un sistema di difesa a mosaico e uno scudo attorno ai siti nucleari, dopo aver rilevato aumenti delle tensioni con gli Stati Uniti.

