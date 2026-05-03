L’economia iraniana sta attraversando una fase critica, con il blocco imposto dagli Stati Uniti che ha portato alla perdita di circa cinque miliardi di dollari. Nel frattempo, il segretario alla Guerra americana ha dichiarato che formalmente la guerra in Iran non esiste più, una dichiarazione che si inserisce in un contesto di limiti legali per l’uso della forza militare. La situazione economica e politica del paese resta sotto stretta osservazione.

La guerra in Iran tecnicamente non c’è più. Parola del segretario alla Guerra Usa Pete Hegseth. Uno dei tanti escamotage che consentono ai presidenti in carica di non dover chiedere l’autorizzazione al Congresso per proseguire un conflitto una volta trascorsi 60 giorni. Anche a questo è servito non aver posto un termine esplicito al cessate il fuoco con Teheran. Tempo indeterminato significa pace. Ma solo in teoria. Se la guerra militare è sospesa, quella economica si intensifica. Il blocco navale statunitense nel Golfo di Oman e nello Stretto di Hormuz strangola l’Iran. Il collasso rischia di diventare strutturale e irreversibile. In superficie le strade di Teheran sembrano normali.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Iran più vicino al collasso economico: con il blocco americano già persi 5 miliardi

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