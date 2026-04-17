Blocco navale Usa contro l’Iran | stretta sul petrolio e rischio collasso economico

Gli Stati Uniti hanno rafforzato la presenza navale nel Golfo Persico, creando un blocco che mira a limitare le esportazioni di petrolio dall’Iran. La mossa fa parte di una strategia per mettere pressione sull’economia di Teheran, chiedendo la riapertura dello Stretto di Hormuz e un ridimensionamento del programma nucleare iraniano. La decisione ha suscitato preoccupazioni sulla stabilità regionale e sul rischio di un’escalation militare.

L’inasprimento del dispositivo navale statunitense nei confronti dell’ Iran punta a colpire al cuore l’economia di Teheran, con l’obiettivo di costringerla in tempi rapidi a cedere sulle richieste di Washington: riaprire lo Stretto di Hormuz e ridimensionare il programma nucleare. La leva scelta non è quella di uno scontro diretto, ma di una pressione economica crescente, costruita attorno al blocco delle esportazioni energetiche. Se il flusso di greggio in uscita dai terminal iraniani dovesse fermarsi realmente, la Repubblica islamica perderebbe una quota fondamentale delle proprie entrate. In prospettiva, il sistema potrebbe trovarsi costretto a spegnere parte dei pozzi nel giro di poche settimane, a causa della saturazione degli impianti di stoccaggio.🔗 Leggi su Panorama.it

STRETTO DI HORMUZ: come la guerra in Iran colpisce l'Europa

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