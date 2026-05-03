Le autorità iraniane sono al centro di un’indagine sulla scomparsa di 11 tonnellate di uranio arricchito, un materiale altamente sensibile nel settore nucleare. Le forze militari statunitensi hanno condotto raid in alcune aree sotterranee, sospettate di contenere il materiale. La comunità internazionale segue con attenzione gli sviluppi, poiché la vicenda riguarda direttamente la sicurezza nucleare globale e il rischio di proliferazione.

? Cosa scoprirai Dove sono finite le 11 tonnellate di uranio arricchito di Teheran?. Come può il Pentagono recuperare il combustibile nei tunnel bombardati?. Perché le decisioni di Trump hanno accelerato la corsa nucleare iraniana?. Quante testate nucleari potrebbe produrre l'Iran con quelle scorte disperse?.? In Breve Le 11 tonnellate di uranio potrebbero produrre fino a 100 testate nucleari.. L'arricichimento al 20% era stato ripristinato dai pasdaran nel 2021.. Il combustibile è nascosto in gallerie montane vicino al sito di Isfahan.. Il ritiro dall'accordo nucleare è avvenuto nel 2018 sotto l'amministrazione Trump.. Le 11 tonnellate di...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Iran, mistero sulle 11 tonnellate di uranio: rischio nucleare globale

ULTIM'ORA: L'ONU avverte di un attacco nucleare sull'Iran

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