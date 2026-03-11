Le Guardie Rivoluzionarie potrebbero diventare più estreme per mantenere il potere

Le Guardie Rivoluzionarie in Iran potrebbero adottare posizioni più dure per consolidare il loro ruolo, stando alle analisi degli esperti. La guerra in corso nel paese sembra aver portato a un possibile inasprimento delle loro azioni, che potrebbero tradursi in misure più repressive o restrittive. Questa possibilità si inserisce in un quadro di tensioni e sfide interne ed esterne.

Mentre la guerra in Iran prosegue, secondo gli analisti, le Guardie Rivoluzionarie potrebbero diventare molto più estreme per mantenere il potere. L’Assemblea degli Esperti in Iran ha nominato Mojtaba Khamenei come nuova Guida Suprema del Paese. Gli analisti definiscono Mojtaba Khamenei come “l’uomo delle Guardie Rivoluzionarie”. Per questo, Farzan Sabet, ricercatore presso il Geneva Graduate Institute, ha affermato a L’Orient-Le Jour che la scelta del secondo genito di Khamenei è un chiaro messaggio: le redini del potere rimangono saldamente nelle mani delle Guardie Rivoluzionarie e la Repubblica Islamica si prepara a irrigidire la sua posizione politica e strategica. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

