Iran la guerra nel Golfo in diretta Trump gela Teheran | La loro proposta? Non credo sia accettabile

L'Iran ha inviato agli Stati Uniti una risposta formale attraverso i mediatori in Pakistan, articolata in 14 punti, in risposta a una proposta americana composta da 9 punti. La comunicazione tra le parti si svolge in un clima di tensione crescente, mentre il governo statunitense ha dichiarato di non ritenere accettabile la proposta iraniana. La situazione nel Golfo rimane sotto osservazione internazionale, con sviluppi che continuano a suscitare attenzione.

L'Iran ha recapitato agli Usa tramite i mediatori in Pakistan una proposta in 14 punti, che costituisce la risposta a una proposta Usa in 9 punti. Lo riportano due agenzie di stampa iraniane, Tasnim e Fars, ritenute vicine ai Guardiani della rivoluzione. Di seguito le principali notizie della giornata: "Maxi nave-cisterna di Teheran evade il blocco Usa" - Una nave cisterna iraniana con 1,9 milioni di barili a bordo, per il valore di 220 milioni di dollari, è riuscita a evitare il blocco navale americano ed è arrivata nella regione dell'Asia-Pacifo. Secondo il sito Tanker Trackers - che traccia gli spostamenti marittimi - la superpetroliera...🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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