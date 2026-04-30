iPhone rivoluzione intelligenza artificiale per le foto Così Apple tenta di rilanciarsi nella sfida big tech

Apple ha annunciato un aggiornamento dei suoi dispositivi che introduce funzionalità di intelligenza artificiale per l’elaborazione delle foto. La nuova versione mira a migliorare le capacità di editing e miglioramento delle immagini in modo automatico. L’azienda ha comunicato che questa novità sarà disponibile tramite un aggiornamento software e sarà implementata sui modelli di iPhone più recenti. La presentazione è avvenuta in una conferenza dedicata alle innovazioni tecnologiche.

Roma, 30 aprile 2026 – Ora Apple si prepara a un cambio di passo deciso sul fronte dell’editing fotografico. Con i prossimi aggiornamenti di sistema (tra cui iOS 27, iPadOS 27 e macOS 27) attesi in autunno, l’azienda punta a integrare una nuova suite di strumenti basati sull’intelligenza artificiale. L’obiettivo è chiaro: recuperare terreno rispetto ai dispositivi Android, dove da anni funzionalità avanzate sono già realtà, soprattutto sui Pixel di Google e sugli smartphone Galaxy di Samsung. Scopriamo di più. Come cambiano le foto: le funzioni principali. Il cuore della novità sarà una sezione dedicata, chiamata ‘Apple Intelligence Tools’, integrata direttamente nell’app Foto.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - iPhone, rivoluzione intelligenza artificiale per le foto. Così Apple tenta di rilanciarsi nella sfida big tech Apple Intelligence vs Galaxy AI vs Gemini AI Eraser Test #ai #appleintelligence #galaxyai Notizie correlate Big tech valutazioni in calo di 1 trilione di dollari tra spese record per l’intelligenza artificialela fase iniziale di entusiasmo attorno al boom dell’IA sta incontrando una verifica concreta: i sette giganti della tecnologia si confrontano con una... Apple accelera tre grandi piani di wearables con intelligenza artificiale: occhiali intelligenti n50, pendente con intelligenza artificiale e fotocamera airpodsIn scena una strategia Apple centrata sull’intelligenza artificiale integrata in dispositivi indossabili e componenti audio, con l’obiettivo di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Apple, la sfida di Ternus: dai chip all'Ai, così la mela si gioca tutto con il nuovo ceo; Apple, svolta nel pieno della sfida AI: cambia la leadership mentre si apre una nuova era tecnologica; Apple: John Ternus nuovo CEO, Cook resta come presidente esecutivo; Apple Dopo l'iPhone, si prepara una rivoluzione! Il nuovo capo punta su occhiali per la realtà aumentata e iPad pieghevole. iPhone, rivoluzione intelligenza artificiale per le foto. Così Apple tenta di rilanciarsi nella sfida big techCon iOS 27 debutta una nuova generazione di strumenti di AI per modificare, espandere e reinventare le immagini. Ma l’aggiornamento si inserisce in una strategia più ampia ... quotidiano.net Il nuovo ceo di Apple dovrà necessariamente lanciare un prodotto di successo basato sull'AITim Cook è stato un ottimo amministratore delegato, ma non è riuscito a risolvere il problema dell'intelligenza artificiale. È l'obiettivo numero 1 per John Ternus ... wired.it Apple annuncia che macOS 26 Tahoe sarà l'ultimo aggiornamento per Mac Intel, completando così la transizione verso Apple Silicon. https://tech.everyeye.it/notizie/macos27-segna-punto-svolta-addio-definitivo-processori-intel-872711.htmlutm_medium=S - facebook.com facebook