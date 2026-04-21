Tra poche settimane, durante la conferenza Worldwide Developers Conference, sarà annunciato iOS 27, il nuovo sistema operativo per dispositivi Apple. Con questa release, quattro modelli di iPhone non riceveranno più aggiornamenti ufficiali e resteranno fermi alla versione precedente. Questo cambiamento arriva in un momento in cui l’intelligenza artificiale sta influenzando le decisioni di sviluppo software. La fine del supporto riguarda esclusivamente i modelli più datati, che non saranno più aggiornati con le nuove funzionalità.

L’aggiornamento software iOS 27, la cui presentazione è attesa alla WWDC 2026 tra poco più di un mese, segnerà il ritiro definitivo dal supporto per quattro modelli di iPhone. La decisione colpisce i dispositivi dotati di processore Apple A13 Bionic, costringendo gli utenti di iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max e dell’iPhone SE di seconda generazione a fermarsi alla versione precedente del sistema operativo. Le indiscrezioni diffuse da Instant Digital delineano un quadro di obsolescenza tecnica che non è un caso isolato. Questa è infatti la seconda volta consecutiva che Apple interrompe l’aggiornamento per una serie di vecchi modelli, dopo quanto già avvenuto con iOS 26 per gli iPhone Xs, Xs Max e Xr.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio iOS 27: 4 iPhone fermi per colpa dell’intelligenza artificiale

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