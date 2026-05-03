Io sono Alice | tra dramma e lotta per i diritti non è un paese delle meraviglie – Recensione

Alice vive in una tenuta del sud degli Stati Uniti, dove lavora come domestica per un proprietario terriero. Il suo ruolo consiste nel svolgere faccende domestiche e leggere ad alta voce per il padrone, che le ha insegnato a leggere. La sua condizione si inserisce in un contesto storico di schiavitù, caratterizzato da sfruttamento e privazioni. La narrazione si concentra sulla sua esperienza quotidiana all’interno di questa realtà.

Alice è una schiava che trascorre i suoi giorni come “domestica” nella tenuta georgiana del crudele proprietario terriero Paul Bennett, che le ha insegnato a leggere unicamente perché potesse farlo a voce alta per lui. È segretamente sposata con Joseph e cova insieme a lui il sogno pressoché irrealizzabile di fuggire da quella vita di violenze e soprusi. In seguito a un eccesso d’ira del suo aguzzino che potrebbe avere per lei conseguenze fatali, Alice scappa attraverso la foresta e sbuca su un’autostrada del 1973, dove viene quasi investita dal camion di Frank. Questi le offre un passaggio e l’accompagna in ospedale, ma comprende che la ragazza necessita ben altre cure e decide di accoglierla in casa sua.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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