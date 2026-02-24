Alice nel Paese delle Meraviglie | al Teatro Govi un classico senza tempo in versione musical

Alice nel Paese delle Meraviglie torna in scena grazie agli YeaWea, che hanno deciso di trasformare il classico in un musical ricco di musica e colori. La rappresentazione al Teatro Govi il 28 febbraio e il 1° marzo porta sul palco un racconto amato dai più giovani, arricchito da effetti visivi e scenografie vivaci. La produzione coinvolge un cast di giovani attori e musicisti, pronti a coinvolgere il pubblico con un’interpretazione innovativa.

Alice è una ragazzina curiosa e sognatrice che, inseguendo un misterioso Coniglio Bianco, precipita in un mondo incantato e surreale: il Paese delle Meraviglie. Qui incontrerà figure straordinarie e indimenticabili – il Cappellaio Matto, lo Stregatto, il Brucaliffo e l'implacabile Regina di Cuori – ognuna con le proprie stranezze, le proprie regole e le proprie follie. Tra canzoni travolgenti, coreografie spettacolari e scenografie che catapultano lo spettatore in un universo immaginario, Alice vivrà un viaggio incredibile alla scoperta di sé stessa, imparando che la fantasia può diventare la chiave per affrontare la realtà.