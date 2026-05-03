Investita da un Frecciarossa | muore una donna treno bloccato

Alle ore 16:40 circa, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino ha ricevuto una chiamata dal 118 riguardo a un incidente ferroviario. Una donna è stata investita da un treno ad alta velocità e ha perso la vita sul posto. Il treno è stato fermato e le operazioni di soccorso sono in corso. La zona è stata messa sotto sequestro dalle autorità competenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Alle ore 16:40 circa, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino ha ricevuto una segnalazione dal 118 relativa a un grave incidente sulla rete ferroviaria. Una squadra del Distaccamento di Grottaminarda è intervenuta sulla tratta Caserta-Foggia, in prossimità della ex stazione di Castelfranco in Miscano, nel comune di Montecalvo Irpino, per prestare soccorso a una persona investita da un treno Frecciarossa. Purtroppo la persona è deceduta. Attualmente il traffico ferroviario è sospeso e il treno coinvolto, con circa 400 passeggeri a bordo, è fermo in attesa di ulteriori accertamenti e delle procedure di sicurezza necessarie.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Investita da un Frecciarossa: muore una donna, treno bloccato Donna investita da treno nei pressi della stazione di Praia a Mare, traffico ferroviario bloccato. Notizie correlate Muore investito da un treno Frecciarossa alla stazioneAncona, 19 marzo 2026 – Tragedia alla stazione di Ancona, una persona è stata investita da un treno Frecciarossa. Leggi anche: Tragico incidente sui binari: treno Frecciarossa investe e uccide una persona, bloccato il Lecce-Milano Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Uomo investito da un treno: forze dell’ordine sul posto, sospesa la circolazione ferroviaria; San Pietro Vernotico, uomo travolto da Frecciarossa: linea Bari-Lecce regolare dalle 12:40; Treno Frecciarossa investe e uccide una persona, bloccato il Lecce-Milano; Tragedia sui binari a San Pietro Vernotico: uomo travolto e ucciso da un treno. Uomo investito da un treno: forze dell’ordine sul posto, sospesa la circolazione ferroviariaIl cadavere di un uomo giace nei pressi della stazione di San Pietro Vernotico. Da ricostruire la dinamica dei fatti. Un Freccia Rossa fermo sui binari ... lecceprima.it Uomo investito da un treno, indaga la polizia ferroviariaUna persona ha perso la vita dopo essere stata investita da un treno, questa mattina, nei pressi della stazione di San Pietro Vernotico, nel Brindisino. La circolazione ferroviaria è stata immediatame ... rainews.it >>>Incidente alla Stazione di Pisa: persona investita da un treno alta velocità facebook