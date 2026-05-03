Un rapporto recente dell’Ecdc-Efsa segnala un aumento dei ceppi di batteri responsabili di intossicazioni alimentari, come Campylobacter e Salmonella, che mostrano resistenza alla ciprofloxacina e ad altri antibiotici. Questa tendenza preoccupa perché rende più difficile trattare le infezioni causate da questi agenti patogeni. I dati indicano che i batteri resistenti sono in crescita, rendendo più complesso il controllo delle infezioni alimentari.

La resistenza agli antibiotici nei batteri responsabili delle più comuni intossicazioni alimentari continua a rappresentare una minaccia concreta per la salute pubblica in Europa nel resto del mondo. L'ultimo rapporto di AR-ISS, pubblicato alla fine del 2025, ha confermato che le percentuali di resistenza alle principali classi di antibiotici per gli otto patogeni sotto sorveglianza continuano a mantenersi elevate, dallo Staphylococcus aureus all'Enterococcus faecium. L'ultimo rapporto congiunto dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare e del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, ha invece lanciato l'allarme per patogeni come Salmonella e Campylobacter.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Intossicazioni alimentari da Campylobacter e Salmonella: antibiotici sempre meno efficaci

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