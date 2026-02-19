Più intossicazioni da salmonella colpa anche dei troppi antibiotici Gli esperti spiegano perché e come evitarle
Negli ultimi mesi, in Italia si sono registrati numerosi casi di intossicazione da salmonella, causati anche dall'uso eccessivo di antibiotici. Le autorità sanitarie segnalano che il consumo di carni crude e prodotti contaminati aumenta il rischio di infezioni alimentari. Gli esperti spiegano che l'abuso di farmaci può indebolire le difese naturali dell'organismo e favorire la proliferazione di batteri resistenti. Per prevenire, è importante seguire norme di igiene e cucinare bene gli alimenti. Le autorità raccomandano di prestare attenzione a questi dettagli.
Crescono le intossicazioni alimentari e di recente anche in Italia si sono verificati diversi casi che hanno spinto le autorità sanitarie ad innalzare i livelli di guardia e a fornire alcuni consigli alla popolazione per evitarne di nuovi. Ma contemporaneamente aumenta anche la resistenza antibiotica. Ciò che è emerso in queste ore è che tra i due fenomeni esiste una correlazione diretta. Ecco qual è. Allarme intossicazioni alimentari in Europa. A lanciare l’allarme sulla crescita delle intossicazioni alimentari in Europa, con particolare attenzione a quelle più comuni causate da salmonella e campylobacter è giunto dall’ Autorità europea per la sicurezza alimentare e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC). 🔗 Leggi su Dilei.it
Intossicazioni alimentari in aumento? Gli studi scientifici lo dimostrano: è anche colpa del cambiamento climaticoL’aumento delle intossicazioni alimentari è un fenomeno che preoccupa sempre di più.
Botulino, salmonella e listeria: quali sono le infezioni che arrivano dal cibo e come evitarleLe infezioni alimentari come botulino, salmonella e listeria rappresentano rischi concreti per la salute.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Intossicazioni alimentari, allarme in Europa per i batteri resistenti.
Intossicazioni alimentari, allarme in Europa per i batteri resistentiLa resistenza antimicrobica nei batteri che causano le intossicazioni alimentari più comuni, come Salmonella e Campylobacter, continua a rappresentare un problema di salute pubblica in tutta Europa: è ... ansa.it
Antibiotico-resistenza, per Salmonella e Campylobacter i livelli in Ue sono alti. Il report EcdcIl report Ecdc con Efsa mostra una forte resistenza antimicrobica nei batteri trasmessi dagli alimenti in Europa: il dato più grave per la ciprofloxacina che non è più ... quotidianosanita.it
Da @EFSA_EU e @ECDC_EU arriva l’allarme sulla resistenza antimicrobica nei batteri che causano intossicazioni alimentari comuni, come Campylobacter e Salmonella; un problema di salute pubblica in tutta Europa. #ANSASalute x.com
PASTORIZZAZIONE UOVA e perché i LIKE non uccidono la SALMONELLA Buongiorno e grazie La sua è una battaglia di civiltà e di scienza che spesso si scontra con il muro dei "like" e dell'estetica che domina i social media Perché nessuno controlla gli "che facebook