Più intossicazioni da salmonella colpa anche dei troppi antibiotici Gli esperti spiegano perché e come evitarle

Negli ultimi mesi, in Italia si sono registrati numerosi casi di intossicazione da salmonella, causati anche dall'uso eccessivo di antibiotici. Le autorità sanitarie segnalano che il consumo di carni crude e prodotti contaminati aumenta il rischio di infezioni alimentari. Gli esperti spiegano che l'abuso di farmaci può indebolire le difese naturali dell'organismo e favorire la proliferazione di batteri resistenti. Per prevenire, è importante seguire norme di igiene e cucinare bene gli alimenti. Le autorità raccomandano di prestare attenzione a questi dettagli.

Crescono le intossicazioni alimentari e di recente anche in Italia si sono verificati diversi casi che hanno spinto le autorità sanitarie ad innalzare i livelli di guardia e a fornire alcuni consigli alla popolazione per evitarne di nuovi. Ma contemporaneamente aumenta anche la resistenza antibiotica. Ciò che è emerso in queste ore è che tra i due fenomeni esiste una correlazione diretta. Ecco qual è. Allarme intossicazioni alimentari in Europa. A lanciare l’allarme sulla crescita delle intossicazioni alimentari in Europa, con particolare attenzione a quelle più comuni causate da salmonella e campylobacter è giunto dall’ Autorità europea per la sicurezza alimentare e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC). 🔗 Leggi su Dilei.it

