Sempre meno negozi alimentari di quartiere Pieri Fida Confcommercio | Presidi sociali da difendere

In provincia di Cesena si nota un calo dei negozi alimentari di quartiere, una tendenza che interessa tutto il paese. Secondo un rappresentante di Confcommercio, questi esercizi svolgono anche un ruolo sociale importante e devono essere tutelati. La riduzione dei negozi di vicinato sta portando a una trasformazione nel modo in cui le persone fanno la spesa e si relazionano con il territorio.

Fida Confcommercio Cesena evidenzia il calo della piccola distribuzione: pesano inflazione, spopolamento e concorrenza della grande distribuzione Il ridimensionamento dei negozi alimentari di vicinato è una tendenza nazionale che si avverte anche nel territorio cesenate. Lo rimarca Fida Confcommercio cesenate, la federazione dei piccoli alimentaristi. Negli ultimi cinque anni nel Paese hanno chiuso oltre 11.700 attività della distribuzione alimentare di prossimità, con la perdita di circa 20 mila posti di lavoro. Un fenomeno che riguarda panifici, macellerie, fruttivendoli ma anche minimarket e piccoli supermercati indipendenti, e che rischia di lasciare intere comunità senza un presidio commerciale essenziale. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Negozi di vicinato, la desertificazione colpisce presidi socialiC’è un fattore che i big dell’e-commerce non sono ancora riusciti a rubare alla controparte fisica: il rapporto umano. Centro, Confcommercio: "Sempre più negozi si trasformano in garage. Rigenerare i portici partendo da via Zeffirino ReL’associazione chiede "l’elaborazione di un piano di arredo urbano leggero ma identitario, capace di restituire al centro storico una fisionomia... Altri aggiornamenti su Fida Confcommercio. Confcommercio, 140mila negozi in meno negli ultimi 12 anniROMA (ITALPRESS) – Negli ultimi dodici anni l’Italia ha registrato una riduzione di oltre 140mila attività di commercio al dettaglio, tra negozi e attività ambulanti, con cali particolarmente ... lagazzettadelmezzogiorno.it Confcommercio, 'in sette mesi a Milano chiusi 473 negozi'Da inizio anno Milano ha perso 473 attività commerciali, di cui il 78% in periferia e il 22% in centro. Lo rileva il centro studi di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza in occasione ... ansa.it