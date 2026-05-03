Intitolato alla memoria di Sergio Ramelli il piazzale delle piscine di Mirandola

Sabato 2 maggio a Mirandola si è tenuta la cerimonia di intitolazione del piazzale delle piscine a Sergio Ramelli. La manifestazione si è svolta nel pomeriggio e ha visto la partecipazione di diverse figure pubbliche, tra cui l’Assessore allo Sport, un senatore, un’onorevole e alcuni consiglieri regionali. La cerimonia ha avuto luogo nel centro cittadino, con la presenza di pubblico e rappresentanti istituzionali.

Nel pomeriggio di Sabato 2 Maggio si è svolta a Mirandola la cerimonia di intitolazione del piazzale delle piscine al giovane Sergio Ramelli, alla presenza dell’Assessore allo Sport Lisa Secchia, del Senatore Michele Barcaiuolo, dell’Onorevole Daniela Dondi e dei consiglieri regionali Annalisa.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Fiumicino, inaugurato il giardino dedicato alla memoria di Sergio RamelliFiumicino, 30 aprile 2026 – Uno spazio urbano diventa luogo di memoria collettiva: ieri pomeriggio è stato inaugurato il giardino intitolato a Sergio... "Una storia che fa ancora paura": a Catania l'incontro dedicato alla memoria di Sergio RamelliSi è tenuto ieri pomeriggio, presso il Palazzo della Cultura di Catania, l’incontro di presentazione del volume dedicato a Sergio Ramelli, intitolato... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Mirandola, intitolato il Piazzale delle Piscine a Sergio Ramelli; Un mazzo di fiori per non dimenticare; Fiumicino, inaugurato il giardino dedicato alla memoria di Sergio Ramelli; I giardini di via Edison intitolati a Sergio Ramelli: Un dovere civico. Ferrara intitola un'area verde alla memoria di Sergio Ramelli - DICHIARAZIONI E FOTOAlla cerimonia, oltre al vicesindaco di Ferrara Alessandro Balboni, proponente della intitolazione, hanno preso parte autorità di rilievo nazionale come l'On. Paola Frassinetti, sottosegretario al ... cronacacomune.it Sergio Ramelli, una targa nel giardino del partigiano-sindaco: scoppia il casoPORTO TOLLE (ROVIGO) - È montata la polemica a Porto Tolle attorno alla decisione di installare una targa in memoria di Sergio Ramelli nel giardino comunale di via Dino Campion, a ... ilgazzettino.it Sul sito di Ramelli è disponibile la pagina della 52ª inaugurazione in memoria di Sergio: la targa commemorativa sita nei nel giardino comunale di Via Dino Campion a Porto Tolle (RO) - facebook.com facebook UCCIDERE UN FASCISTA Sergio Ramelli aveva 18 anni. Lo attaccarono in tanti contro uno: gli fracassarono il cranio a colpi di chiave inglese, la Hazet 36. “Uccidere un fascista non è reato”: in tanti lo dicevano. E qualcuno lo ha fatto. #semperfidelis x.com