Una storia che fa ancora paura | a Catania l' incontro dedicato alla memoria di Sergio Ramelli
Ieri pomeriggio, nel Palazzo della Cultura di Catania, si è svolto un evento dedicato alla presentazione di un volume intitolato
Si è tenuto ieri pomeriggio, presso il Palazzo della Cultura di Catania, l’incontro di presentazione del volume dedicato a Sergio Ramelli, intitolato “Una storia che fa ancora paura”, scritto da Guido Giraudo ed edito da Idrovolante. L’evento, che ha registrato una significativa partecipazione di.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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gaglioweb.it. . Sergio Ramelli (1956-1975) è stato uno studente milanese di 18 anni, militante del Fronte della Gioventù (MSI), aggredito il 13 marzo 1975 da un commando di Avanguardia Operaia con chiavi inglesi. Morì il 29 aprile dopo 47 giorni di coma, div - facebook.com facebook