Un esperto ha messo in guardia sull’approccio etico all’intelligenza artificiale, affermando che le macchine non possiedono coscienza e non comprendono le azioni che compiono. Secondo lui, le macchine sono prive di percezione del valore della vita umana, poiché non temono la morte e non hanno consapevolezza delle conseguenze delle loro decisioni. La questione riguarda il modo in cui si sviluppano e si utilizzano queste tecnologie.

Quando l’essere umano è solo dall’altra parte del cannone, la vita non conta più nulla. L’intelligenza artificiale non teme la morte, quindi non può comprendere il valore di una esistenza. Non c’è dubbio, né senso di colpa. Solo statistica. Tutto è numero, insegna Pitagora. Può esserlo anche il nulla nell’era del far west dell’intelligenza artificiale. In questo ambito, uno dei massimi esperti mondiali è Antonio Damasio, professore di Neuroscienze, Psicologia e Filosofia alla University of Southern California, dove dirige il Brain and Creativity Institute. Professor Damasio, quali problemi nascono quando affidiamo decisioni sempre più importanti comequelle militari a modelli statistici opachi? “Il rischio concreto è l’abbandono di un atteggiamento etico verso gli altri e verso noi stessi”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Damasio: “Intelligenza artificiale, approccio etico a rischio. Macchine senza coscienza: non capiscono quello che fanno”

