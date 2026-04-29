1° Maggio a Monte Sole

A pochi giorni dal 25 aprile, Monte Sole ospita nuovamente la Festa dei lavoratori, un appuntamento che quest’anno invita a partecipare, educare, disobbedire e leggere. In questa occasione si ricorda Danilo Dolci, noto come il “Gandhi italiano”, attraverso le sue parole luminose che si confrontano con il verde brillante di questi giorni. L’evento si configura come un momento di riflessione e di testimonianza, con un richiamo a una forma di protesta simbolica e pacifica.

A pochi giorni dal 25 aprile si torna a Monte Sole per la Festa dei lavoratori per partecipare, educare, disobbedire e leggere - al verde brillante di questi giorni - le parole luminose di Danilo Dolci - il cosiddetto Gandhi italiano - per una sorta di rinnovato sciopero alla rovescia.La Scuola.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Saranno beati i martiri di Monte Sole Notizie correlate Festa della Liberazione 2026: il 25 aprile a Monte Sole81° Anniversario della Liberazione a Monte Sole (Marzabotto): come ogni anno un appuntamento imperdibile per una giornata da celebrare. Leggi anche: Alla scoperta di Monte Catalfano, escursione naturalistica e osservazione del Sole Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Il 25 aprile a Monte Sole e in provincia di Bologna: tutte le iniziative; 25 aprile 2026: tutte le piazze della Liberazione; Festa del 25 aprile: cortei divisi, eventi diffusi e celebrazioni in tutta la città | FOTO; Il 25 aprile a Monte Sole, tra voto alle donne, lavoro e concerti. Altre immagini dell'escursione al Parco di Monte Sole con gli studenti di Travo e Bobbio organizzato da Sez. Eligio Everri ANPI di TRAVO e Sez. ANPI di BOBBIO con le Insegnanti di Travove Bobbio. Gruppo di Comune di Travo Sei di Travo se.... Libertà Piace - facebook.com facebook Il 25 aprile a Bologna e a Monte Sole: la diretta x.com