Interventi all’esofago i traguardi dell’équipe di Endoscopia

L’équipe di Endoscopia digestiva dell’Asst Melegnano Martesana, guidata da Francesco Pugliese, ha raggiunto nuovi risultati negli interventi all’esofago. Recentemente sono stati effettuati procedure innovative e di alta complessità, che hanno ampliato le possibilità di trattamento per i pazienti. Le tecniche adottate hanno permesso di affrontare problematiche precedentemente più difficili da gestire con successo. Questi interventi rappresentano un passo avanti nelle capacità diagnostiche e terapeutiche del reparto.

Nuovi traguardi per l’équipe di Endoscopia digestiva dell’ Asst Melegnano Martesana, diretta da Francesco Pugliese. Eseguiti con successo, per la prima volta nell’azienda sanitaria di zona, due interventi che utilizzano procedure mini-invasive endoscopiche per il trattamento delle disfunzioni motorie dell’esofago. Una prima operazione ha consentito di ripristinare la corretta mobilità esofagea con una tecnica innovativa che produce minor dolore, una degenza ospedaliera ridotta (1-2 giorni) e una rapida “ri-alimentazione” del paziente. Nella stessa occasione è stato inoltre posizionato un " VacStent (MicroTech) ", dispositivo medico che consente il trattamento di possibili complicanze post-intervento, quali perdite di liquidi e perforazioni di tessuti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Interventi all’esofago, i traguardi dell’équipe di Endoscopia Notizie correlate Tumore all’esofago, intervento robotico al San Pio: “Mi ha riportato alla vita”, il grazie del paziente all’equipe medicaUn paziente ha voluto testimoniare la sua esperienza di buona sanità indirizzando una lettera di ringraziamento al Direttore Generale dell’AORN SAN... Le eccellenze della sanità. Endoscopia digestiva, interventi all’avanguardiaL’unità operativa di Gastroenterologia dell’ospedale di Cona sta facendo importanti passi avanti nel campo dell’endoscopia digestiva con... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Interventi all’esofago, i traguardi dell’équipe di Endoscopia; Doppio intervento innovativo dell’equipe di Endoscopia digestiva; Realtà virtuale per ridurre dolore e ansia: l’innovazione nelle cure palliative di Novara; Con il 13% di sopravvivenza, l'IA rilancia la sfida al tumore dell'esofago. Interventi all’esofago, i traguardi dell’équipe di EndoscopiaNuovi traguardi per l’équipe di Endoscopia digestiva dell’Asst Melegnano Martesana, diretta da Francesco Pugliese. Eseguiti con successo, per ... ilgiorno.it Cancro all’esofago. Al Moscati il Congresso regionale AcoiNel corso della giornata i professionisti assisteranno dall’aula magna, in tempo reale, attraverso un sistema di videoconferenza, a una serie di interventi chirurgici di elevata complessità eseguiti ... quotidianosanita.it Sono terminati gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione dell’ufficio postale di viale XXV Aprile iniziati a meta gennaio e durati 90 giorni, che permetteranno anche al recapito muggesano di offrire tutti i principali servizi della pubblica amministrazione - facebook.com facebook Strada Bosa-Suni, l’allarme degli amministratori: «Servono interventi immediati» x.com