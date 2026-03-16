Le eccellenze della sanità Endoscopia digestiva interventi all’avanguardia

L’unità di Gastroenterologia dell’ospedale di Cona sta portando avanti interventi innovativi nell’ambito dell’endoscopia digestiva, utilizzando tecnologie all’avanguardia. Recentemente, sono stati eseguiti numerosi interventi diagnostici e terapeutici, aumentando la qualità delle prestazioni offerte ai pazienti. La struttura si distingue per l’utilizzo di strumenti avanzati, con un team specializzato che garantisce esami e trattamenti di alta precisione.

L’unità operativa di Gastroenterologia dell’ospedale di Cona sta facendo importanti passi avanti nel campo dell’ endoscopia digestiva con l’introduzione e l’esecuzione di procedure ad alta complessità che rappresentano un approccio innovativo per il trattamento di patologie gravi del tratto gastroenterico. Di recente sono infatti state eseguite con successo diverse procedure, tra cui una gastroenteroanastomosi ecoendoscopica mini-invasiva, una tecnica mai realizzata prima d’ora a Ferrara. L’intervento è stato effettuato su un paziente affetto da neoplasia pancreatica, che presentava una compromissione del duodeno tale da impedirne l’alimentazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le eccellenze della sanità. Endoscopia digestiva, interventi all’avanguardia Articoli correlati Il professore Girolamo Geraci eletto presidente della Società italiana di endoscopia digestivaIl professore Girolamo Geraci, responsabile dell'unità operativa di Endoscopia e Laparoscopia all’interno dell'unità operativa complessa di Chirurgia... Ostia, al Grassi tre nuovi ambulatori di Gastroenterologia e Endoscopia DigestivaOstia, 13 marzo 2026 – Tre nuovi ambulatori specialistici sono attivi all’interno dell’Unità Operativa Dipartimentale di Gastroenterologia ed... Endoscopia digestiv superioar – Dr. Ilker Ablalim | Clinica SANADOR Floreasca Contenuti utili per approfondire Le eccellenze della sanità Endoscopia... Argomenti discussi: Le eccellenze della sanità. Endoscopia digestiva, interventi all’avanguardia. Le eccellenze della sanità. Endoscopia digestiva, interventi all’avanguardiaUn approccio innovativo per il trattamento di patologie del tratto gastroenterico Eseguite per la prima volta a Ferrara, un traguardo importante per la struttura . ilrestodelcarlino.it A proposito della presunta eccellenza della sanità lombardaalcuni giorni fa la Fondazione Sanità Futura analizzando i dati del Programma Nazionale Esiti del periodo 2017-2019 è arrivata in queste pagine alla conclusione che il sistema lombardo nella sua ... quotidianosanita.it