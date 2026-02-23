Tumore all’esofago intervento robotico al San Pio | Mi ha riportato alla vita il grazie del paziente all’equipe medica

Tempo di lettura: 2 minuti Un paziente ha voluto testimoniare la sua esperienza di buona sanità indirizzando una lettera di ringraziamento al Direttore Generale dell'AORN SAN PIO di Benevento Maria Morgante e al Direttore UOC Chirurgia Generale ed Oncologica Mario Annecchiarico. Il paziente affetto da un carcinoma dell'esofago distale, dopo un trattamento chemioterapico pre-operatorio e' stato sottoposto ad intervento di Esofago-Gastrectomia con tecnica completamente robotica. Si tratta di un intervento di " esofagogastrectomia secondo Ivor Lewis" con tecnica completamente robotica" molto complesso che prevede una prima parte di intervento in addome e una seconda all'interno del torace in cui è stato ricostruito il tratto digerente.