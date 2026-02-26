Dopo la partita tra Juventus e Galatasaray, il tecnico non ha rilasciato dichiarazioni ai giornalisti, rimanendo in silenzio come concordato con la società. La scelta di non parlare ha attirato l’attenzione, mentre la squadra si prepara alle prossime sfide. La situazione ha alimentato discussioni sul ruolo dell’allenatore e sulle strategie del club, lasciando aperti molti interrogativi sul futuro.

Il silenzio di Spalletti al termine di Juve-Galatasaray è valso più di mille parole. Il tecnico bianconero non ha rilasciato dichiarazioni al termine della serata allo Stadium, durante la quale si è fatto sentire eccome in campo con i suoi e con i direttori di gara, soprattutto quando i turchi tentavano continuamente di spezzare il gioco. L’ex ct è arrivato a dire pure “ce ne andiamo” sul finire del primo tempo, mentre il quarto ufficiale garantiva un recupero cospicuo per le perdite di tempo: in effetti si è giocato 5 minuti in più nella prima frazione e 2 nella seconda. È saltato più agli occhi, o meglio alle orecchie, il silenzio del tecnico a fine gara: nessuna analisi, nessuna polemica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chiellini lo ha blindato, ma gli resta solo il 4° posto: Juve, cosa c'è dietro al silenzio di Spalletti

Perin Juve, il portiere blindato nel mercato di gennaio. Spalletti lo ha convinto in questo modo a restare: il retroscenadi Redazione JuventusNews24Perin Juve, il portiere è stato blindato in questa sessione invernale di calciomercato.

Chiellini si presenta al posto di Spalletti dopo Juve-Galatasaray spiegando perché “non parlerà”Luciano Spalletti non ha parlato ai microfoni di Prime Video dopo l'eliminazione della Juventus dalla Champions League: al suo posto si è presentato...

Temi più discussi: Delusione Spalletti, non parla dopo il Gala. Chiellini lo blinda: Nessun dubbio sul futuro di Luciano; Juve, nuovi contatti per Vicario. E c'è anche l'idea Alisson per il dopo Di Gregorio; Lazio, intervento alla clavicola destra per Rovella: out per circa due mesi.

Futuro Spalletti, Chiellini lo blinda alla Juve: Mai nessun dubbio, formalizzeremo a tempo debitoGiorgio Chiellini, dirigente bianconero, ha parlato a Prime Video dopo l'uscita della Juventus dalla Champions League: Spalletti? Penso sia giusto che venga a parlare ... tuttonapoli.net

Per fortuna non ero Kelly: la rabbia di Chiellini dopo l’espulsione in Juve-GalatasarayLa Juventus sogna, ci crede, in dieci uomini ribalta una partita incredibile, la porta ai supplementari e poi cede dopo il gol del Galatasaray con Osimhen. Dopo il 5-2 dell’andata in Turchia, una rimo ... ilfattoquotidiano.it

Alla luce dei fatti, la “santa” alleanza stretta tra Marotta, il Presidente Ferrero e Francesco Calvo (oggi CEO dell’Aston Villa) si è rivelata un autogoal inaccettabile: è vero che abbiamo conquistato un posto in Consiglio federale (ora ereditato da Chiellini che è st facebook