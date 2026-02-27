Vicario Inter pronto l’assalto nerazzurro al portiere del Tottenham per il dopo Sommer Tutti i dettagli

L'Inter ha messo gli occhi su un portiere del Tottenham come possibile sostituto di Sommer. La società nerazzurra sta valutando un investimento significativo per rafforzare il reparto tra i pali. La trattativa è in fase di sviluppo e sono stati raccolti dettagli che potrebbero portare a un accordo nei prossimi giorni. La scelta mira a consolidare la rosa in vista della prossima stagione calcistica.