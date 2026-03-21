La dirigenza dell’Inter ha scelto un nuovo portiere e ha individuato il suo obiettivo principale: si tratta di un ex giocatore dell’Empoli che ha già attirato l’attenzione del club per il ruolo di titolare nella porta nerazzurra. La scelta mira a prendere il posto di Sommer e a rinforzare il reparto difensivo della squadra. La trattativa è in corso e l’interesse rimane forte.

Inter News 24 Vicario Inter, l’ex Empoli è il prescelto dalla dirigenza nerazzurra per guidare la difesa del futuro e raccogliere l’eredità di Sommer tra i pali. I nerazzurri sono pronti a una vera e propria rivoluzione nel reparto arretrato. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il club di Viale della Liberazione ha messo nel mirino Guglielmo Vicario. Il portiere lascerà infatti il Tottenham a fine stagione, spingendo la società meneghina a muoversi con decisione per riportarlo nel campionato italiano. Il piano del direttore sportivo Piero Ausilio è chiaro: il veterano svizzero Yann Sommer potrebbe lasciare a parametro zero o accettare un ruolo da secondo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Vicario Inter, Romano conferma l’assalto per il dopo Sommer: l’italiano è l’obiettivo numero uno

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