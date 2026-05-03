Inter tifosi già in delirio | che atmosfera per l' arrivo del pullman a San Siro

I tifosi dell'Inter si sono radunati già in piazza e fuori dallo stadio, creando un'atmosfera carica di entusiasmo in vista della partita contro il Parma. Sono presenti numerosi supporters con bandiere e striscioni, mentre il pullman della squadra si avvicina all’ingresso dello stadio. La gara, che si svolge a San Siro, si avvicina e il risultato potrebbe decidere il vincitore del campionato di questa stagione.

È finito il conto alla rovescia per il fischio d'inizio di Inter-Parma, partita che potrebbe consegnare il ventunesimo scudetto ai nerazzurri. Intanto, la squadra di Chivu è arrivata con il pullman a San Siro ed è stata accolta così dai propri tifosi.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter, tifosi già in delirio: che atmosfera per l'arrivo del pullman a San Siro Inter Lecce 1-0: arrivano i nerazzurri a San siro Notizie correlate L'arrivo del pullman dell'Inter a San SiroL'arrivo dei giocatori, partiti poco prima da Appiano Gentile, nel video dall'alto pubblicato dal profilo ufficiale Instagram dell'Inter. Leggi anche: Inter-Parma, l'arrivo a San Siro del pullman nerazzurro Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Inter, scudetto a un punto: 75mila a San Siro, pronta location segreta per il brindisi. Lautaro vuole giocare; Cuesta spaventa l'Inter: I nostri tifosi ci hanno caricato, daremo il massimo a San Siro; Festa Scudetto dell'Inter: quando sarà consegnata la coppa a San Siro, c'è anche la data della parata in bus scoperto a Milano; Piazza Duomo pronta per il popolo nerazzurro se sarà festa scudetto. Inter, cori e fuochi d’artificio all’arrivo del pullman della squadra a San Siro(LaPresse) - Clima di grande festa fuori da San Siro, dove migliaia di tifosi nerazzurri si sono radunati per accogliere il pullman dell’Inter ... stream24.ilsole24ore.com Inter a un passo dallo scudetto: San Siro pronto alla festa, Milano in attesa del trionfoC’è un solo punto tra l’Inter e la certezza matematica dello scudetto. Un dettaglio, quasi una formalità, che potrebbe trasformare la sfida contro il Parma nella serata della consacrazione. gonfialarete.com Bolgia nerazzurra per l’arrivo dell’Inter a San Siro: super accoglienza per i futuri campioni d’Italia che stasera hanno bisogno di un punto per vincere il 21° scudetto della loro storia X / InterNews24 - facebook.com facebook L'atmosfera all'esterno di San Siro Vissuta dall'interno del pullman dell'Inter Il racconto e la carica di Bisseck Segui il prepartita di #InterParma con #Fuoriclasse powered by Haier, su #DAZN x.com