Lautaro Martinez ha ripreso gli allenamenti con l'Inter presso il centro sportivo della Pinetina dopo l'infortunio al polpaccio. La squadra si prepara per le prossime gare nel tentativo di conquistare il 21º scudetto a San Siro. L'attaccante argentino aveva interrotto le sessioni di allenamento a causa del problema muscolare, ma ora è tornato in gruppo. La squadra prosegue la preparazione in vista delle sfide decisive del campionato.

? Cosa sapere Lautaro Martinez riprende gli allenamenti alla Pinetina dopo l'infortunio al polpaccio.. Il capitano punta alla finale di Coppa Italia contro la Lazio il 13 maggio.. Il ritorno di Lautaro Martinez ai lavori alla Pinetina questo mercoledì segna l’inizio della fase finale per la conquista del 21° scudetto nerazzurro, con la possibilità di celebrare il titolo a San Siro domenica prossima durante lo scontro con il Parma. Dopo aver affrontato un problema al polpaccio che lo ha tenuto lontano dai campi per gran parte dell’ultimo bimestre e mezzo, il capitano argentino è pronto a riprendere il ritmo degli allenamenti. Il percorso di...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lautaro torna in campo: l’Inter punta al 21° scudetto a San Siro

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